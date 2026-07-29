Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 30 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

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Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 30 липня?

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Місяць розповідає

День, коли треба радіти життю, навіть якщо доводиться робити це навмисно, можна навіть сказати, під тиском.

Місяць рекомендує

Заради радості можна — і потрібно — використовувати будь-які приводи, які, навіть попри нашу нинішню — непросту — ситуацію, сьогодні можна знайти. Сумувати, засмучуватися й тужити категорично заборонено — такі почуття можуть привернути до нас неприємності. День сприятливий для того, щоб скористатися енергією, яку ми накопичили останнім часом: можна ставати до реалізації важливого проєкту — сил для нього має вистачити.

Місяць застерігає

Цього дня не бажано вживати алкоголь навіть у найекстремальніших випадках — наприклад, якщо запропонують суто символічно відсвяткувати чиєсь свято: наслідки можуть виявитися, м’яко кажучи, непередбачуваними. Незважаючи на безперечну користь фізичних вправ, сьогодні краще від них відмовитися — наслідком одного необережного руху може стати небажана травма або розтягнення.

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