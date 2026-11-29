Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць у ці дні — 30 листопада та 1 грудня?

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Місяць розповідає

22-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, ідеально підходить для планування дій у всіх сферах життя.

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Місяць рекомендує

Дні сприятливі не стільки для дій, скільки для роздумів, на яких зірки й рекомендують нам зосередитися: що ретельніше ми все обміркуємо, то простіше буде це здійснити. Особливу увагу потрібно приділити ідеям, які з’явилися у цей час, причому що фантастичнішими вони виявляться, то більше у них шансів на успішну реалізацію. Вирішуючи, як вчинити в тому чи іншому випадку, необхідно якомога менше вагатися: треба вибрати один варіант рішення і дотримуватися його.

Місяць застерігає

Не варто братися до реалізації важливих професійних проєктів: успіху досягти однаково не вдасться, оскільки ці дні — не найкращий час для нових починань, а час і сили будуть витрачені намарно. Не варто ігнорувати інформацію, яка надходитиме до нас у ці дні: серед незначних фактів трапляться такі, що найближчим часом стануть у пригоді в роботі, надавши перевагу перед колегами.

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