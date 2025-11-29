Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 30 листопада

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 30 листопада?

Місяць розповідає

День, коли — незважаючи на вихідний — навряд чи вдасться повноцінно відпочити, якщо мати на увазі під цим словом релакс і розслаблення. Потужна енергія, що опановує нас у такі дні, не дасть змоги вести спокійний і розмірений спосіб життя: вона — у буквальному розумінні слова — підніме нас на ноги й змусить діяти активно.

Місяць рекомендує

Незважаючи на те, що сил у нас сьогодні буде вдосталь, не варто витрачати їх даремно: бажано робити тільки те, що справді потрібно і важливо, тоді й результат перевершить усі ваші очікування.

Місяць застерігає

Зірки радять утриматися від ухвалення важливих життєвих рішень — велика ймовірність того, що вони виявляться помилковими і заведуть нас не в той бік.

