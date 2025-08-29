ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 30 серпня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 30 серпня?

Місяць розповідає

Місячна енергетика дня робить його ідеальним для роботи над помилками: переоцінювання думок, спонукань і вчинків, які не виправдали себе. З’являється гарний шанс «закрити» попередній життєвий етап і почати новий — головне, не забути перепросити тих, кого незаслужено образили, адже старі моральні борги будуть наполегливо тягнути нас назад.

Місяць рекомендує

Можна — і потрібно — відмовлятися від колишніх помилок і визначати новий — правильний — курс на найближче майбутнє. Це також гарний час для перепланування житла або хоча б просто переставляння меблів: оновлення свого життя можна почати навіть із таких — нехитрих — змін. У розв’язанні будь-яких питань треба звертатися до інтуїції — вона дасть правильні підказки і допоможе уникнути прикрих помилок.

Місяць застерігає

Не слід ухвалювати важливі рішення, що стосуються особистого життя: під впливом негативних емоцій можна безповоротно зіпсувати стосунки з коханою людиною.

