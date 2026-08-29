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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 30 серпня

Місяць — це не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 30 серпня?

Місяць розповідає

Не найлегший день за місячним календарем, коли повністю безпечно почуватися можна лише в межах власного дому.

Місяць рекомендує

Цей день, попри його негативну енергетику, сприятливий для будь-яких переговорів — насамперед особистих: співрозмовники легко підуть назустріч і підтримають будь-які наші пропозиції — навіть ті, про які вчора й чути не хотіли. А ось від спілкування з людьми, які нам неприємні, слід відмовитися. Їх потрібно уникати завжди, а цього дня — особливо: енергетичну діру, яку ми в результаті отримаємо, доведеться «латати» досить довго.

Місяць застерігає

Не варто затримуватися на роботі допізна, ходити безлюдними вулицями та провулками, довіряти малознайомим людям — особливо у фінансових питаннях. Не варто поспішати з втіленням у життя ідей, які нав’яжуть нам інші люди — найімовірніше, вони виявляться провальними. Також необхідно відмовитися від нових знайомств, особливо з людьми, від яких надійдуть пропозиції щодо взаємовигідної співпраці: у кращому випадку ми отримаємо розчарування, у гіршому — збитки.

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