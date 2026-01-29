Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 30 січня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 30 січня?

Місяць розповідає

День несприятливий для починань, навіть якщо вони давно планувалися саме на цей час. Можливе повторення ситуації — як професійної, так і особистої, яка одного разу вже траплялася: вона дана для того, щоб отримати необхідний досвід і надалі не повторювати старих помилок.

Місяць рекомендує

Можна продовжувати роботу над уже розпочатими проєктами, особливо якщо вони — так чи так — стосуються творчості. Намагаючись зрозуміти, який вигляд ми маємо збоку, бажано обійтися без самокритики — вона може буквально звалити нас із ніг.

Місяць застерігає

У стосунках із близькими людьми не варто згадувати образи, які давно відійшли в минуле: відновити справедливість, навіть якщо її порушили, однаково не вдасться, а ось зіпсувати стосунки можна буде легко.

