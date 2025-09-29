Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 30 вересня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 30 вересня?

Місяць розповідає

День, коли можна і потрібно братися за нові справи, до того ж що серйознішими вони будуть, то легше і швидше вдасться втілити їх у життя.

Місяць рекомендує

Незважаючи на будній день і величезну кількість роботи, важливо знайти час для своїх близьких — коханої людини, сім’ї та рідних — особливо маленьких дітей і літніх родичів. Допомагати цього дня треба всім, хто про це попросить, — не лише своїм, а й чужим: благодійність буде винагороджена по заслугах. Спілкування на всіх рівнях виявиться успішним — люди охоче йтимуть одне одному назустріч, тож якщо в планах у нас у давно стоїть важлива, але важка розмова, кращого часу для неї годі й шукати.

Місяць застерігає

Небажано вирушати в подорожі: будь-яке пересування світом загрожує неприємностями, водночас що далі людина віддалиться від дому, то серйознішими вони можуть виявитися.

