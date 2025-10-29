Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 30 жовтня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 30 жовтня?

Місяць розповідає

Дуже продуктивний і результативний день, коли будь-яка розпочата справа буквально приречена на успіх, оскільки обставини для неї складуться якнайкраще. Приплив енергії, яку ми відчуємо в цей час, потрібно спрямувати тільки на добрі справи.

Місяць рекомендує

Бажано проводити переговори — до того ж, як професійного, так і особистого характеру: співрозмовники будуть налаштовані на досягнення консенсусу й охоче підуть назустріч. День також сприятливий для початку будівництва, ремонту, купівлі та продажу нерухомості.

Місяць застерігає

Не можна повністю розслаблятися і втрачати контроль над робочою ситуацією, інакше щось може піти зовсім не в той бік, у який ми мали намір рухатися. Не варто довіряти незнайомим — або малознайомим — людям, оскільки немає жодної гарантії, що вони не є шахраями.