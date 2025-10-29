ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 30 жовтня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 30 жовтня?

Місяць розповідає

Дуже продуктивний і результативний день, коли будь-яка розпочата справа буквально приречена на успіх, оскільки обставини для неї складуться якнайкраще. Приплив енергії, яку ми відчуємо в цей час, потрібно спрямувати тільки на добрі справи.

Місяць рекомендує

Бажано проводити переговори — до того ж, як професійного, так і особистого характеру: співрозмовники будуть налаштовані на досягнення консенсусу й охоче підуть назустріч. День також сприятливий для початку будівництва, ремонту, купівлі та продажу нерухомості.

Місяць застерігає

Не можна повністю розслаблятися і втрачати контроль над робочою ситуацією, інакше щось може піти зовсім не в той бік, у який ми мали намір рухатися. Не варто довіряти незнайомим — або малознайомим — людям, оскільки немає жодної гарантії, що вони не є шахраями.

Дата публікації
Кількість переглядів
104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie