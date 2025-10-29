- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 30 жовтня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 30 жовтня?
Місяць розповідає
Дуже продуктивний і результативний день, коли будь-яка розпочата справа буквально приречена на успіх, оскільки обставини для неї складуться якнайкраще. Приплив енергії, яку ми відчуємо в цей час, потрібно спрямувати тільки на добрі справи.
Місяць рекомендує
Бажано проводити переговори — до того ж, як професійного, так і особистого характеру: співрозмовники будуть налаштовані на досягнення консенсусу й охоче підуть назустріч. День також сприятливий для початку будівництва, ремонту, купівлі та продажу нерухомості.
Місяць застерігає
Не можна повністю розслаблятися і втрачати контроль над робочою ситуацією, інакше щось може піти зовсім не в той бік, у який ми мали намір рухатися. Не варто довіряти незнайомим — або малознайомим — людям, оскільки немає жодної гарантії, що вони не є шахраями.