Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 30 жовтня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 30 жовтня?

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Місяць розповідає

День потужної позитивної енергії, коли, незважаючи ні на що, можна братися за реалізацію будь-яких — навіть дуже складних — проєктів.

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Місяць рекомендує

День, коли можна — і потрібно — зробити перший — як правило, найважливіший і найскладніший — крок на шляху до поставленої мети. Удача цього дня супроводжуватиме нас у всіх сферах нашого життя, але все ж бажано зосередитися на особистій: саме тут мають відбутися найцікавіші — і найважливіші — події.

Місяць застерігає

День, коли можуть активізуватися таємні чи очевидні недоброзичливці, на яких не варто звертати уваги: їхні витівки не завдадуть нам шкоди, тож не варто витрачати дорогоцінні нервові клітини. Не можна йти на поводі у людей, які переконуватимуть нас відмовитися від власної точки зору на користь іншої — тієї, яка викликає у нас неприйняття: згодом про це доведеться пошкодувати. Небажано також втручатися в чуже особисте життя: навіть якщо здаватиметься, що без нашої — надзвичайно цінної — поради людина не обійдеться, краще промовчати, особливо якщо нас про неї не попросять.

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