Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 31 березня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 31 березня?
Місяць розповідає
День, коли ми прощаємося з минулим, щоб, виправивши всі припущені раніше помилки, почати рухатися далі — у нове життя. Велика ймовірність несподіваної появи людей, з якими ми давно не бачилися — друзями, коханими, знайомими. Зірки надсилають їх до нас не просто так, а з певною метою: вони мають допомогти нам завершити певний етап нашого існування і закрити всі пов’язані з ним питання.
Місяць рекомендує
Стосовно людей із оточення — як близьких, так і сторонніх — необхідно відчувати максимальну доброзичливість: вони потребуватимуть доброго слова і посильної допомоги.
Місяць застерігає
Не варто припускатися легковажності й необдуманих висловлювань: кожне слово має бути ретельно виважене, тоді згодом про нього не доведеться жалкувати. Також небажано «занурюватися» у спогади: хоч би якими приємними вони були, жити треба сьогоднішнім днем з обов’язковим прицілом на майбутнє.
