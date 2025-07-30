Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 31 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 31 липня?

Місяць розповідає

Нинішній день — час активних і рішучих дій, будь-які сумніви й вагання не дадуть змоги навіть підступитися до поставленої мети. У разі невдач як професійного, так і особистого характеру, легко можна буде зрозуміти їхню причину — достатньо буде «відмотати» стрічку своїх дій назад і зрозуміти, що свого часу призвело до помилки: виправивши її, можна буде рухатися далі.

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Місяць рекомендує

Час сприятливий для зустрічей зі старими друзями — спілкування з ними принесе не тільки задоволення, а й користь. День можна присвятити справам, на які зазвичай бракує часу: навести лад у документах, перебрати речі в шафах і винести на смітник все, чим ми давно не користуємося, Гарний день для відновлення втрачених зв’язків із колись близькими, а, можливо, й коханими, людьми: відчувши, що нам бракує якоїсь людини, потрібно просто набрати її номер.

Місяць застерігає

Не варто вступати в сперечання з колегами і — особливо! — начальством: конфлікти завадять здійсненню важливих робочих проєктів. Небажано давати обіцянки, навіть якщо вас до цього змушуватимуть — не стримавши слова, можна заслужити репутацію несерйозної і легковажної людини.

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