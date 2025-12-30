ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 31 грудня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 31 грудня?

Місяць розповідає

День, коли дуже важливо уникати будь-якого негативу, насамперед це стосується притаманних людям негативних якостей, таких як злість, ненависть, мстивість, заздрість, жорстокість, лицемірство. Увійшовши в один із таких станів, можна «зависнути» в ньому надовго, що не найкращим чином позначиться на наших стосунках з іншими людьми.

Місяць рекомендує

Не варто шкодувати добрих почуттів і вчинків для людей, які можуть їх потребувати — їх обов’язково буде гідно оцінено і винагороджено відповідним чином.

Місяць застерігає

День не підходить для ухвалення важливих рішень — великий ризик неправильно прочитати наявні аргументи «за» і «проти» та зробити помилку, яку досить складно буде виправити.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie