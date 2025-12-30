- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 31 грудня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 31 грудня?
Місяць розповідає
День, коли дуже важливо уникати будь-якого негативу, насамперед це стосується притаманних людям негативних якостей, таких як злість, ненависть, мстивість, заздрість, жорстокість, лицемірство. Увійшовши в один із таких станів, можна «зависнути» в ньому надовго, що не найкращим чином позначиться на наших стосунках з іншими людьми.
Місяць рекомендує
Не варто шкодувати добрих почуттів і вчинків для людей, які можуть їх потребувати — їх обов’язково буде гідно оцінено і винагороджено відповідним чином.
Місяць застерігає
День не підходить для ухвалення важливих рішень — великий ризик неправильно прочитати наявні аргументи «за» і «проти» та зробити помилку, яку досить складно буде виправити.
