Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 31 грудня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 31 грудня?

Місяць розповідає

День, коли дуже важливо уникати будь-якого негативу, насамперед це стосується притаманних людям негативних якостей, таких як злість, ненависть, мстивість, заздрість, жорстокість, лицемірство. Увійшовши в один із таких станів, можна «зависнути» в ньому надовго, що не найкращим чином позначиться на наших стосунках з іншими людьми.

Реклама

Місяць рекомендує

Не варто шкодувати добрих почуттів і вчинків для людей, які можуть їх потребувати — їх обов’язково буде гідно оцінено і винагороджено відповідним чином.

Місяць застерігає

День не підходить для ухвалення важливих рішень — великий ризик неправильно прочитати наявні аргументи «за» і «проти» та зробити помилку, яку досить складно буде виправити.

Читайте також: