Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 31 серпня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 31 серпня?
Місяць розповідає
Страхи, тривоги і погані думки, які можуть долати цього дня, необхідно рішуче гнати геть. У більшості випадків вони виявляться породженням положення Місяця і не матимуть до реальності жодного стосунку. Полегшити душу можна, зменшивши кількість зла у своєму власному повсякденному житті, визнавши зроблені нами помилки.
Місяць рекомендує
Дратівливість, яку ми відчуватимемо цього дня, явище тимчасове, зумовлене положенням зірок і планет, тож її потрібно просто перетерпіти — вже завтра вам стане легше.
Місяць застерігає
Поводитися треба тихо, не роблячи жодних дій і — за можливості — відмовившись від спілкування: звернувши на себе увагу Всесвіту, інакше ризикуємо накликати на свою голову неприємності. Не варто брати на себе надто багато, намагаючись виконати роботу, на яку в інший час пішло б кілька днів: замість відпочинку, на який треба витратити вихідний, ризикуємо ще більше втомитися й перевтомитися. Не можна також зривати зло, спричинене внутрішньою дратівливістю, на тих, хто перебуває поряд, — згодом нам буде за нього соромно.
