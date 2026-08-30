Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 31 серпня

Місяць / © Credits

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Знаючи, якими характеристиками володіють конкретні місячні доби, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 31 серпня?

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Місяць розповідає

Цей день ідеально підходить для реалізації нових — навіть дуже сміливих і складних — проєктів. Чим активніше ми за них візьмемося, тим швидше вдасться досягти вражаючого результату. Головне — впевненість у собі та своїх силах, адже низька самооцінка не сприятиме професійним досягненням, та й у особистому житті може серйозно нашкодити.

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«Луна» рекомендує

Удача супроводжуватиме вас у будь-яких — а особливо у фінансових — справах: сміливо можна робити банківські вклади та відкривати депозити. Спілкуючись із коханою людиною, важливо контролювати свої емоції та обмірковувати кожне слово, адже велика ймовірність, що одне необережне висловлювання призведе до сварки, а вона — до серйозного погіршення стосунків.

Місяць застерігає

Проблеми, що виникли в першій половині дня, вже після обіду вирішаться самі собою, без нашої активної участі, тож, зіткнувшись із ними, не варто робити різких рухів — від нас потрібно лише трохи почекати.

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