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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 31 серпня

Місяць — це не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, якими характеристиками володіють конкретні місячні доби, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 31 серпня?

Місяць розповідає

Цей день ідеально підходить для реалізації нових — навіть дуже сміливих і складних — проєктів. Чим активніше ми за них візьмемося, тим швидше вдасться досягти вражаючого результату. Головне — впевненість у собі та своїх силах, адже низька самооцінка не сприятиме професійним досягненням, та й у особистому житті може серйозно нашкодити.

«Луна» рекомендує

Удача супроводжуватиме вас у будь-яких — а особливо у фінансових — справах: сміливо можна робити банківські вклади та відкривати депозити. Спілкуючись із коханою людиною, важливо контролювати свої емоції та обмірковувати кожне слово, адже велика ймовірність, що одне необережне висловлювання призведе до сварки, а вона — до серйозного погіршення стосунків.

Місяць застерігає

Проблеми, що виникли в першій половині дня, вже після обіду вирішаться самі собою, без нашої активної участі, тож, зіткнувшись із ними, не варто робити різких рухів — від нас потрібно лише трохи почекати.

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