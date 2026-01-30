Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 31 січня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 31 січня?

Місяць розповідає

Досить напружений у психологічному плані день, енергії якого можуть призвести до серйозних перепадів настрою.

Місяць рекомендує

Можна братися за будь-яку роботу, включно з найскладнішою, сил — як моральних, так і фізичних — вистачить на все, головне — перейти від слів до справи. Спілкування з людьми з оточення також буде плідним, головне, стримувати роздратування, щоб не зіпсувати добрі стосунки, які існували роками.

Місяць застерігає

Необхідно відмовитися від азартних ігор, особливо, якщо вони будуть вестися на гроші: велика ймовірність того, що замість виграшу ми опинимося в серйозному програші.

