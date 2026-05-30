Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 31 травня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 31 травня?
Місяць розповідає
Енергетично сильний день, коли Місяць перебуває в апогеї і максимально сильно впливає на Землю і людей, що живуть на ній. Може вийти те, чого ми досі довго, але марно домагалися: шансом зробити казку бувальщиною, а мрію дійсністю обов’язково потрібно скористатися.
Місяць рекомендує
Необхідно уважно ставитися до будь-яких вимовлених вголос слів — можна легко образити ні в чому не винну людину, про що згодом доведеться пошкодувати.
Місяць застерігає
Не варто вірити людям, які захочуть зганьбити в наших очах близьку нам людину: спершу треба перевірити їхні слова — велика ймовірність того, що вони виявляться банальною наклепом. Хоч би яким привабливим здався нам новий знайомий, не варто вступати з ним у серйозні відносини — вони не стануть ані щасливими, ані довготривалими, і, крім розчарування, нічого більше не принесуть.
