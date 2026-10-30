Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 31 жовтня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 31 жовтня?

Реклама

Місяць розповідає

Не найвдаліший день для будь-яких починань — як професійних, так і господарсько-побутових.

Реклама

Місяць рекомендує

Цього дня можна вчитися й навчати, передаючи накопичені знання та досвід іншим, збирати й накопичувати інформацію, аналізувати відомі факти. Під час розв’язання важливого професійного завдання потрібно зосередитися на фактах, які надасть нам підсвідомість: ми згадаємо, як колись уже відповідали на подібне запитання. За моральною підтримкою цього дня варто звертатися до друзів: з ними можна буде поговорити на будь-які теми, згадати кумедні події зі спільного минулого, а заразом і отримати слушну пораду. Стосунки з близькою людиною можуть вийти на новий рівень: так, ті, хто давно — але без бажаного результату — зустрічається, можуть розраховувати на довгоочікувану пропозицію руки й серця.

Місяць застерігає

Не варто нікому брехати, навіть якщо обставини змушуватимуть нас це робити: ошуканство дуже швидко вийде назовні, а ми надовго — а, можливо, й назавжди — попрощаємося зі своєю репутацією. Також не варто нікому відмовляти в допомозі: можливо, у його долі доведеться взяти участь не тільки матеріально, а й морально, що може бути набагато складніше.

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів