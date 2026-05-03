Астрологія
104
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4–5 травня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 4–5 травня?

Місяць розповідає

У 18-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, важливо зберегти свою індивідуальність, не підлаштовуючись під інших людей і не приймаючи їхню думку, як єдину правильну. В цей період легко потрапити під чужий вплив, про що згодом доведеться пожалкувати — як буває, коли людина сказала або зробила щось всупереч власним переконанням. Також треба пам’ятати, що час сприятливий для спілкування з дітьми, особливо якщо останнім часом їм приділялося мало уваги.

Місяць рекомендує

Дні, коли зірки нададуть масу професійних та особистих можливостей, які ніяк не можна проґавити — найімовірніше, такий сприятливий збіг обставин повториться нескоро. Також зірки вважають, що необхідно звернути пильну увагу на сновидіння, які насняться нинішньої ночі — у них може міститися підказка щодо того, як поводитися в ситуації, що склалася.

Місяць застерігає

Можливості, які надасть цими днями Всесвіт, потрібно використовувати винятково з добрими намірами, інакше легко можна буде отримати відповідь у вигляді бумеранга. Не варто звертати увагу на недружні випади людей, які вас оточують — їхній негатив буде продиктований банальною заздрістю, а отже, виявиться винятково їхньою проблемою.

