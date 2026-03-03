Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4 березня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 4 березня?

Місяць розповідає

День абсолютної гармонії, коли дуже важливо дотримуватися поміркованості та дбати про свій комфорт — насамперед, духовний.

Місяць рекомендує

Незважаючи на будній день, дуже важливо приділити максимум уваги своїй оселі, провівши в ній прибирання: воно повинно полягати не тільки в наведенні чистоти, а й у позбавленні речей, які несуть негативну енергетику — всього порваного й розбитого, а також подарованого недоброзичливо налаштованими людьми, і того, що давно не було у вжитку.

Місяць застерігає

На роботі небажано перенапружуватися — для серйозних проєктів час невідповідний. Ще краще — взяти вихідний або відгул, якщо ж такої можливості не буде, потрібно присвятити день підтягуванню старих «хвостів».

