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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4 червня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 4 червня?

Місяць розповідає

Один із найскладніших у всьому місячному циклі день, головною небезпекою якого є підвищена ймовірність конфліктів — як із приводу, так і без нього. Водночас він часто буває сприятливим для найрізноманітніших справ — як професійних або господарських, так і особистих.

Місяць рекомендує

Внутрішнє напруження, яке спостерігатиметься з самого ранку, а до обіду може перерости в агресію, краще спрямувати на роботу або домашні клопоти, а не на з’ясування стосунків з оточенням.

Місяць застерігає

Стіни свого дому — без нагальної на те потреби — краще не залишати: у ньому ми почуватимемося захищеними від будь-яких життєвих неприємностей, а отже, день мине на позитиві. Якщо відмовитися від спілкування з оточенням буде складно, то треба хоча б максимально обмежити його — так вдасться вберегти себе від чужого негативу.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
99
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