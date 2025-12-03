- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4 грудня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 4 грудня?
Місяць розповідає
Активізуються сили зла, які будуть усілякими способами впливати на нашу психіку. У цей час легко потрапити під чужий вплив, забути про власні інтереси і почати діяти так, як хочуть інші — тобто, задля їхньої мети та інтересів.
Місяць рекомендує
У цей час важливо зосередитися на глобальному проєкті й не розмінюватися на дрібниці, інакше великої мети досягти не вдасться, а дрібні навряд чи задовольнять вимогливе керівництво. День також підходить для відновлення свого доброго імені й відновлення справедливості щодо тих, кого образили даремно.
Місяць застерігає
Зірки наполягають на обережності у стосунках із новими знайомими — людина, яка ввійде в наше життя в цей час, може завдати чимало неприємностей, тому найкраще взагалі не розмовляти з невідомими.
