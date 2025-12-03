ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
459
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4 грудня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 4 грудня?

Місяць розповідає

Активізуються сили зла, які будуть усілякими способами впливати на нашу психіку. У цей час легко потрапити під чужий вплив, забути про власні інтереси і почати діяти так, як хочуть інші — тобто, задля їхньої мети та інтересів.

Місяць рекомендує

У цей час важливо зосередитися на глобальному проєкті й не розмінюватися на дрібниці, інакше великої мети досягти не вдасться, а дрібні навряд чи задовольнять вимогливе керівництво. День також підходить для відновлення свого доброго імені й відновлення справедливості щодо тих, кого образили даремно.

Місяць застерігає

Зірки наполягають на обережності у стосунках із новими знайомими — людина, яка ввійде в наше життя в цей час, може завдати чимало неприємностей, тому найкраще взагалі не розмовляти з невідомими.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
459
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie