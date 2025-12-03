Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4 грудня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 4 грудня?

Місяць розповідає

Активізуються сили зла, які будуть усілякими способами впливати на нашу психіку. У цей час легко потрапити під чужий вплив, забути про власні інтереси і почати діяти так, як хочуть інші — тобто, задля їхньої мети та інтересів.

Реклама

Місяць рекомендує

У цей час важливо зосередитися на глобальному проєкті й не розмінюватися на дрібниці, інакше великої мети досягти не вдасться, а дрібні навряд чи задовольнять вимогливе керівництво. День також підходить для відновлення свого доброго імені й відновлення справедливості щодо тих, кого образили даремно.

Місяць застерігає

Зірки наполягають на обережності у стосунках із новими знайомими — людина, яка ввійде в наше життя в цей час, може завдати чимало неприємностей, тому найкраще взагалі не розмовляти з невідомими.

Читайте також: