Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4 квітня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 4 квітня?
Місяць розповідає
День, протягом якого не можна сумувати і журитися, оскільки зірками він призначений для радості та веселощів. Утім, виявляти свої почуття бурхливо, що в наш час прийнятно не для всіх, необов’язково — достатньо просто дивитися на світ з оптимістичного погляду і вірити, що в результаті все буде добре.
Місяць рекомендує
Можна обмежувати себе в харчуванні: влаштовувати розвантажувальні дні, сідати на дієту, постувати й голодувати. Тим, хто не захоче обмежувати себе в цьому питанні, можна влаштувати невеличку вечірку, запросивши на неї друзів — спілкування з ними матиме терапевтично-психологічний вплив на душу.
Місяць застерігає
Важливо остерігатися застуд і вірусів — потрібно уникати переохолодження і місць масового скупчення людей. Не можна також надмірно бурхливо реагувати на чужий негатив, до добра це не доведе — краще проігнорувати його.
Читайте також:
Астрологиня назвала три знаки, для яких весна 2026 року буде особливою
Меркурій в Овні від 15 квітня до 3 травня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Венера в Тельці від 30 березня до 24 квітня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Білий Місяць у знаку Діви від 13 березня до 12 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час