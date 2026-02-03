Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4 лютого

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 4 лютого?

Місяць розповідає

День несе нам ошуканство і зваби, краще провести його наодинці з самими собою: як відомо, з розумним співрозмовником завжди є про що поговорити. Тим паче, що події та звістки цього дня — як у дзеркалі — відіб’ють у собі внутрішні проблеми людини, а заразом і підкажуть, як їх виправити.

Реклама

Місяць рекомендує

Спілкування з оточенням — особливо це стосується керівництва — бажано уникати: воно може призвести до небажаних наслідків, найнезначнішим з яких виявиться зіпсований настрій.

Місяць застерігає

У розв’язанні професійних — особливо! — питань не можна робити ставку на імпровізації та експромти: будь-які, навіть найнезначніші, здавалося б, справи потребуватимуть ретельної підготовки.

Читайте також: