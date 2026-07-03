- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 2 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4 липня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 4 липня?
Місяць розповідає
Цей день призводить до «переламу» в настрої, який може значно погіршитися — це варто враховувати, плануючи свої дії на сьогоднішній вихідний. Також у такий час ми втрачаємо впевненість у собі, що негативно позначається на наших стосунках з оточенням — особливо з близькими людьми.
Місяць рекомендує
Незважаючи на те, що цей день припадає на суботу, не варто байдикувати — потрібно знайти собі заняття, яке займе не лише руки, а й голову, позбавивши від сумних думок, які можуть виникнути сьогодні. Незважаючи на вихідний, потрібно бути уважними до ідей, які в цей час спадуть на думку — вони виявляться досить перспективними, якщо не сказати — геніальними. Дуже важливо виявити вдячність людині, яка вирішить зробити нам приємний сюрприз, інакше наступного разу вона не захоче нічим нас тішити.
Місяць застерігає
Красномовність і дар переконливості, якими в цей час наділять нас зірки, не можна використовувати на шкоду оточенню — їх слід спрямовувати винятково на добрі справи.
Читайте також:
Хірон у Тельці від 20 червня 2026 року до 5 травня 2034 року: що на нас чекає в цей період
Юпітер у Леві від 30 червня 2026 року до 26 липня 2027 року: що на нас чекає в цей період