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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4 липня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 4 липня?

Місяць розповідає

Цей день призводить до «переламу» в настрої, який може значно погіршитися — це варто враховувати, плануючи свої дії на сьогоднішній вихідний. Також у такий час ми втрачаємо впевненість у собі, що негативно позначається на наших стосунках з оточенням — особливо з близькими людьми.

Місяць рекомендує

Незважаючи на те, що цей день припадає на суботу, не варто байдикувати — потрібно знайти собі заняття, яке займе не лише руки, а й голову, позбавивши від сумних думок, які можуть виникнути сьогодні. Незважаючи на вихідний, потрібно бути уважними до ідей, які в цей час спадуть на думку — вони виявляться досить перспективними, якщо не сказати — геніальними. Дуже важливо виявити вдячність людині, яка вирішить зробити нам приємний сюрприз, інакше наступного разу вона не захоче нічим нас тішити.

Місяць застерігає

Красномовність і дар переконливості, якими в цей час наділять нас зірки, не можна використовувати на шкоду оточенню — їх слід спрямовувати винятково на добрі справи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
88
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