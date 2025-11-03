Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4 листопада

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 4 листопада?

Місяць розповідає

День, коли обдурити можуть не тільки інші люди, а й наші власні почуття і відчуття — не варто вірити нікому і нічому, все необхідно піддавати сумніву.

Місяць рекомендує

Особливої уваги цього дня потребуватимуть діти і літні родичі: не варто залишати їх без уваги, інакше вони можуть зробити щось таке, що в результаті ледве вдасться розгребти. Позбутися різких перепадів настрою, які дошкулятимуть цього дня, можна, тільки завантаживши себе роботою, тоді на емоційні реакції не залишиться часу.

Місяць застерігає

Зірки не рекомендують братися за нові справи, хоч би якої сфери життя вони стосувалися, — на успіх у них розраховувати не доводиться, а ось завершувати ті, що вже перебувають у роботі, не тільки можна, а й потрібно. Бажано також якомога менше спілкуватися з оточенням, ще краще було б узагалі провести день на самоті.

