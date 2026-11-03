ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4 листопада

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 4 листопада?

Місяць розповідає

День, коли потрібно бути чесними як із оточенням, так і з самими собою: брехня, навіть якщо ми сприймаємо її як благо, не виправить ситуацію, а лише погіршить стосунки. До того ж, рано чи пізно вона вийде на світло, ще більше погіршивши ситуацію.

Місяць рекомендує

Почуття міри у всьому — починаючи з меню і закінчуючи одягом та поведінкою — слід дотримуватися завжди, але сьогодні це особливо важливо: це дасть змогу пережити сьогоднішній день без моральних втрат. Бажано піти назустріч людині, яка усвідомила свою неправоту й вирішила перепросити: не можна дозволяти сварці, якою б серйозною вона не була, зруйнувати давні й добрі стосунки.

Місяць застерігає

Не варто демонструвати свою перевагу оточенню: навіть якщо вона має об’єктивні підстави, такого поняття, як скромність, ще ніхто не скасовував — до того ж, іноді вона може виявитися корисною.

Читайте також:

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie