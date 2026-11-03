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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4 листопада
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 4 листопада?
Місяць розповідає
День, коли потрібно бути чесними як із оточенням, так і з самими собою: брехня, навіть якщо ми сприймаємо її як благо, не виправить ситуацію, а лише погіршить стосунки. До того ж, рано чи пізно вона вийде на світло, ще більше погіршивши ситуацію.
Місяць рекомендує
Почуття міри у всьому — починаючи з меню і закінчуючи одягом та поведінкою — слід дотримуватися завжди, але сьогодні це особливо важливо: це дасть змогу пережити сьогоднішній день без моральних втрат. Бажано піти назустріч людині, яка усвідомила свою неправоту й вирішила перепросити: не можна дозволяти сварці, якою б серйозною вона не була, зруйнувати давні й добрі стосунки.
Місяць застерігає
Не варто демонструвати свою перевагу оточенню: навіть якщо вона має об’єктивні підстави, такого поняття, як скромність, ще ніхто не скасовував — до того ж, іноді вона може виявитися корисною.
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