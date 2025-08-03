Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4 серпня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 4 серпня?

Місяць розповідає

Енергетика дня сприяє добрим справам: можна надавати допомогу тим, хто про неї попросить.

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Місяць рекомендує

Потрібно займатися благодійністю, волонтерити і робити подарунки — як своїм близьким, так і просто оточенню. Щодо справ, які рухаються надто повільно або — і зовсім! — ідуть не в той бік: необхідно провести роботу над помилками: потрібно зупинитися, проаналізувати свої дії й зрозуміти, що робиться не так, і вже завтра все виправити. Аби не вийшла на поверхню стара образа, яка, виявляється, дотепер може розсварити нас із ними, спілкування краще звести до мінімуму.

Місяць застерігає

Незважаючи на будній день, справами в цей час краще не займатися — на успіх від них чекати не доводиться. Не варто робити добрі справи, розраховуючи на подяку у відповідь — замість неї ми цілком можемо отримати зіпсовані стосунки, які довго не вдасться відновити.