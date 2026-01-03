- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4 січня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 4 січня?
Місяць розповідає
День врівноваженості світової гармонії, яку жодним чином не можна порушувати. Під забороною перебувають не тільки різкі рухи і слова, а й недобрі думки. Не варто також допускати нетактовність і грубість у стосунках із людьми — це може стати причиною серйозного конфлікту.
Місяць рекомендує
Не тільки можна, а й потрібно миритися з людьми, які за щось на нас ображаються: сьогодні вони будуть схильні до розуміння, залюбки вислухають наші пояснення і підуть нам назустріч.
Місяць застерігає
Від активних дій краще відмовитися — будь-якими справами необхідно займатися спокійно і не поспішаючи, тільки тоді вони виявляться успішними. Не варто також допускати нетактовність і грубість у стосунках із людьми — це може стати причиною серйозного конфлікту.
