Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4 вересня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 4 вересня?

Місяць розповідає

Сьогодні можна зробити потужний прорив у будь-якій, але насамперед у професійній сфері діяльності. Головне — сконцентруватися на поставленій меті, зібратися з силами і діяти швидко та рішуче.

Реклама

Місяць рекомендує

Можна братися за роботу над новими проєктами, проте лише тоді, коли будуть завершені старі, інакше вони почнуть тягнути назад і не дадуть отримати бажаний результат. Грошима, які опиняться у нашому розпорядженні, необхідно скористатися розумно: важливо пам’ятати, що витратити можна все, а для спокійного життя необхідна фінансова «подушка безпеки».

Місяць застерігає

Спогади про минуле — навіть дуже приємні — не мають підміняти події сьогоднішнього дня: небажано зосереджуватися на тому, що давно минуло, а отже, не повинно мати над нами сили. Від спілкування з близькими і друзями цього дня краще відмовитися, надто вже великим є ризик серйозного конфлікту, вихід з якого виявиться не таким простим, як здасться на перший погляд.

Читайте також: