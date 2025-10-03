ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4 жовтня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 4 жовтня?

Місяць розповідає

День потужної енергетики, яка сприяє удачі в усьому, але з урахуванням того, що на календарі вихідний день, можна зробити висновок, що вона торкнеться переважно особистого життя.

Місяць рекомендує

Тим, хто не проти змінити свій сімейний статус, можна робити — і приймати — пропозицію руки і серця, призначати дати заручин і весілля. Можна — і треба — виправляти припущені раніше помилки або коригувати неправильні рішення, для цього ще є час — інакше доведеться довго виправляти свої недоліки.

Місяць застерігає

Не варто приймати близько до серця висловлювання недоброзичливців: їхня думка навряд чи має якесь значення, тож потрібно зберігати спокій і берегти нерви.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie