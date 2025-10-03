Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4 жовтня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 4 жовтня?

Місяць розповідає

День потужної енергетики, яка сприяє удачі в усьому, але з урахуванням того, що на календарі вихідний день, можна зробити висновок, що вона торкнеться переважно особистого життя.

Місяць рекомендує

Тим, хто не проти змінити свій сімейний статус, можна робити — і приймати — пропозицію руки і серця, призначати дати заручин і весілля. Можна — і треба — виправляти припущені раніше помилки або коригувати неправильні рішення, для цього ще є час — інакше доведеться довго виправляти свої недоліки.

Місяць застерігає

Не варто приймати близько до серця висловлювання недоброзичливців: їхня думка навряд чи має якесь значення, тож потрібно зберігати спокій і берегти нерви.

