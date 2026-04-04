Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 5–6 квітня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 5–6 квітня?
Місяць розповідає
18-й місячний день, який розтягнеться на дві календарні доби, становить певну небезпеку для психіки, оскільки в цей час ми ризикуємо потрапити під чужий вплив і відмовитися від того, що нам близьке й дороге. Чи варто говорити про те, що згодом, коли пелена з очей спаде, виправити необачні дії вже не вдасться.
Місяць рекомендує
Відчувши небажання що-небудь робити, є сенс дати собі можливість трохи поледарювати — до того ж, це стосується не тільки неділі, а й понеділка.
Місяць застерігає
Будь-яке прохання — чи то побажання когось із близьких, чи то вказівку керівництва — не варто виконувати миттєво: найімовірніше, той, хто до нас із ним звернеться, швидко передумає, а час і сили виявляться витраченими даремно. Також не варто докладати зусиль для того, щоб сподобатися людині, яка не має до нас добрих почуттів, — зробити це однаково не вдасться, тож навіщо даремно час витрачати.
