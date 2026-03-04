Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 5 березня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 5 березня?

Місяць розповідає

День, коли — хоч би як склалися обставини — потрібно радіти, сумувати і журитися заборонено. Проте веселощі не повинні бути нестримними і всепоглинальними, ставши безконтрольними, вони можуть поставити нас у незручну, а в деяких випадках і небезпечну ситуацію.

Місяць рекомендує

Можна проводити серйозні — зокрема й фінансові — угоди й укладати важливі контракти: вони пройдуть легко і дадуть бажаний результат. Час також сприятливий для роботи над новим проєктом, особливо, якщо його довго і ретельно готували.

Місяць застерігає

Попри те, що цього дня зірки не проти вживання алкоголю, бажано ним не зловживати, а, дозволивши собі певну дозу, не втрачати контролю над своєю поведінкою. Існує ризик фізичних травм, уникнути яких можна, виявивши бодай частку обережності: в усякому разі, від спортивних занять ліпше відмовитися.

