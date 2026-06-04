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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 5 червня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 5 червня?

Місяць розповідає

Цей день є найуспішнішим в усьому місячному календарі — як у професійному, так і в життєвому плані, головне — не гаяти часу і діяти без зволікання.

Місяць рекомендує

Найкращих результатів вдасться досягти тим, хто працює в колективі — поодинці домогтися серйозних результатів буде складно. Можна проводити фінансові операції будь-якої складності: укладені сьогодні угоди принесуть солідні дивіденди.

Місяць застерігає

Розпочинати роботу над новим проєктом можна тільки тоді, коли буде завершено попередні, інакше зрушити з місця не вдасться. Зірки не забороняють ризикувати, але попереджають: дії такого характеру мають бути ретельно продумані й прораховані, інакше матеріальних втрат не уникнути.

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Дата публікації
Кількість переглядів
178
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