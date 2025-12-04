Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 5 грудня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 5 грудня?

Місяць розповідає

День гармонії, спокою і миролюбства, коли люди ставляться одне до одного з терпінням, доброзичливістю і толерантністю.

Місяць рекомендує

Прекрасний день для початку поїздки, до того ж зовсім неважливо, буде вона далекою чи не дуже — головне, змінити «картинку» за вікном і забезпечити собі нові, яскраві враження. Вільний час слід присвятити спокійним і розміреним заняттям — найкраще, своєму хобі.

Місяць застерігає

Небажано реагувати на випади, які можуть дозволяти собі недоброзичливо налаштовані щодо нас люди. Відповісти на них — отже, віддати їм частину своєї енергії, якої вони не варті. На роботі не варто брати на себе підвищені зобов’язання, краще спокійно доробити розпочаті раніше справи.

