Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 5 грудня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 5 грудня?

Місяць розповідає

День гармонії, спокою і миролюбства, коли люди ставляться одне до одного з терпінням, доброзичливістю і толерантністю.

Місяць рекомендує

Прекрасний день для початку поїздки, до того ж зовсім неважливо, буде вона далекою чи не дуже — головне, змінити «картинку» за вікном і забезпечити собі нові, яскраві враження. Вільний час слід присвятити спокійним і розміреним заняттям — найкраще, своєму хобі.

Місяць застерігає

Небажано реагувати на випади, які можуть дозволяти собі недоброзичливо налаштовані щодо нас люди. Відповісти на них — отже, віддати їм частину своєї енергії, якої вони не варті. На роботі не варто брати на себе підвищені зобов’язання, краще спокійно доробити розпочаті раніше справи.

Дата публікації
Кількість переглядів
67
