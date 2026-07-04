Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 5 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 5 липня?

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Місяць розповідає

День потужної енергетики, яка спонукає до активних дій, що більше підходить для буденного дня, але й у вихідний можна використати її з користю для себе, особливо якщо дослухатися до рекомендацій зірок.

Місяць рекомендує

Як би не склалася життєва ситуація, цього дня — втім, як і завжди — треба діяти справедливо, навіть якщо здасться, що такий вчинок зашкодить нашим інтересам — згодом стане зрозуміло, що це не так. Вільний час, як і годиться у неділю, слід присвятити відпочинку — прогулянкам на свіжому повітрі, заняттям спортом, зустрічам із друзями та родичами.

Місяць застерігає

Не варто поспішати з втіленням у життя раніше ухваленого рішення, що стосується особистого життя, особливо якщо воно стосуватиметься розставання: ми завжди встигнемо це зробити — можливо, варто дати стосункам ще один шанс. Не варто боятися когось образити, висловивши свою точку зору на ту чи ту ситуацію: погодившись із чужою думкою під чужим тиском, ми згодом пошкодуємо про виявлену слабкість.

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