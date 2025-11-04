ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 5 листопада

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 5 листопада?

Місяць розповідає

День, коли успіху домагаються тільки ті, хто вірить у себе і свої сили, і не сумнівається в значущості поставленої перед собою мети, до того ж стосується це не тільки професійного, а й особистого життя.

Місяць рекомендує

Оскільки вплив позитивного мислення ще ніхто не скасовував, щоб день минув у позитивному ключі в усіх сферах життя і діяльності, необхідно налаштуватися на позитивний і оптимістичний лад.

Місяць застерігає

Негативні емоції, які ми можемо відчути від самого ранку, не найкращим чином відіб'ються не лише на стосунках із людьми, а й на самопочутті, тож бажано їх уникати. Не варто ігнорувати зауваження, які можуть зробити близькі люди: навіть якщо їхня суть нам не сподобається, треба зрозуміти, чому це непокоїть тих, хто перебуває поруч із нами.

Дата публікації
Кількість переглядів
78
