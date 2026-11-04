Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 5 листопада

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 5 листопада?

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Місяць розповідає

День, що є неоднозначним з енергетичної точки зору, протягом якого можна зіткнутися зі сплесками різноспрямованих емоцій. Емоційні коливання можуть серйозно виснажити навіть психічно врівноважену людину, не кажучи вже про тих, хто схильний до крайнощів у поведінці.

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Місяць рекомендує

Будь-які цілі — як професійні, так і особисті — цього дня досягаються лише чесним шляхом: ошуканство і фальсифікація фактів, можливо, й дозволять домогтися свого, але з часом правда однаково вийде назовні. Запорука успіху цього дня — прямий рух до мети, яку ми собі намітили: метання з боку в бік і тактика «крок уперед і два назад» не дадуть очікуваного результату.

Місяць застерігає

Будь-яке, навіть незначне, фізичне навантаження — щоб уникнути травми, слід звести до мінімуму: не варто займатися спортом, піднімати важкі предмети і навіть просто робити різкі рухи. Розв’язання важливих питань, навіть якщо здаватиметься, що вони вимагають негайного й невідкладного втручання, краще відкласти — насправді вони цілком можуть зачекати.

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