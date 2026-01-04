ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 5 січня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 5 січня?

Місяць розповідає

День, коли категорично не можна сумувати та занепадати духом — Місяць і зірки можуть нам цього не пробачити. Час сприятливий для будь-яких свят, привід для яких можна знайти навіть у наш — непростий — час: освідчення, призначення дати заручин, весілля.

Місяць рекомендує

Якими б правильними не здавалися вам поради, які даватимуть люди навколо, потрібно, дослухавшись до них, жити все ж власним розумом. Також можна сідати на дієту та пробувати нову систему харчування: зайві кілограми танутимуть, як сніг на сонці.

Місяць застерігає

Не варто розпочинати роботу над серйозним проєктом, не провівши відповідну підготовку, тобто не прорахувавши можливі перешкоди, а заразом і не зваживши свої сили.

