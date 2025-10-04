Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 5 жовтня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 5 жовтня?

Місяць розповідає

День, коли спокуси підстерігають людину з усіх боків, протистояти їм буде важко, але можна і потрібно. Неважливо, якою саме буде спокуса, головне її подолати — в іншому разі з наслідками своєї слабкості доведеться стикатися ще довгий час.

Місяць рекомендує

Необхідно бути максимально уважними до людей, які нас оточують: велика ймовірність того, що хтось із них сьогодні дуже нас здивує — найімовірніше, він виявиться зовсім не таким, яким ми звикли його вважати.

Місяць застерігає

Особливої уваги сьогодні потребуватимуть діти: щоб вони не потрапили під чужий — найімовірніше, недобрий — вплив, необхідно стежити за тим, як вони проводять час — куди ходять, з ким зустрічаються.

