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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 6–7 липня
Місяць — це не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 6 та 7 липня?
Місяць розповідає
22-й місячний день, який триватиме дві календарні доби — час, коли не можна нічого руйнувати. Рано чи пізно за такий вчинок доведеться відповідати, тому бажано зосередитися на творчих процесах — на щастя, на календарі початок робочого тижня. Будь-яка діяльність — особливо творча — буде гідно винагороджена в усіх розуміннях — і в моральному, і в матеріальному.
Місяць рекомендує
Секрет професійного успіху в ці дні — планомірний і послідовний рух від простого до складного та від другорядного до важливого. Лише в такому разі вдасться досягти запланованого максимуму, забезпечивши належну якість. Швидкого ефекту від усього, що ми в цей час зробимо, очікувати не варто — його не буде, тому потрібно дозволити подіям розвиватися так, як їм належить, а до якого результату це призведе — стане зрозуміло пізніше.
Місяць застерігає
Не варто відмовляти людині, яка звернеться до нас по допомогу: можливо, незабаром вона зможе надати нам відповідну послугу, тож це можна вважати взаємовигідним обміном. Перш ніж сказати в обличчя комусь з оточення те, що ми вважаємо правдою, бажано подумати, чи справді вона такою є, чи ми намагаємося видати за істину власну — суб’єктивну — думку.
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