ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 6–7 липня

Місяць — це не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 6 та 7 липня?

Місяць розповідає

22-й місячний день, який триватиме дві календарні доби — час, коли не можна нічого руйнувати. Рано чи пізно за такий вчинок доведеться відповідати, тому бажано зосередитися на творчих процесах — на щастя, на календарі початок робочого тижня. Будь-яка діяльність — особливо творча — буде гідно винагороджена в усіх розуміннях — і в моральному, і в матеріальному.

Місяць рекомендує

Секрет професійного успіху в ці дні — планомірний і послідовний рух від простого до складного та від другорядного до важливого. Лише в такому разі вдасться досягти запланованого максимуму, забезпечивши належну якість. Швидкого ефекту від усього, що ми в цей час зробимо, очікувати не варто — його не буде, тому потрібно дозволити подіям розвиватися так, як їм належить, а до якого результату це призведе — стане зрозуміло пізніше.

Місяць застерігає

Не варто відмовляти людині, яка звернеться до нас по допомогу: можливо, незабаром вона зможе надати нам відповідну послугу, тож це можна вважати взаємовигідним обміном. Перш ніж сказати в обличчя комусь з оточення те, що ми вважаємо правдою, бажано подумати, чи справді вона такою є, чи ми намагаємося видати за істину власну — суб’єктивну — думку.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie