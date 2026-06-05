ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 6 червня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 6 червня?

Місяць розповідає

День активних дій, коли потрібно не тільки ставити перед собою мету — цього дня, найімовірніше, господарську, а й активно просуватися до неї. Час особливо сприятливий для людей, чия професія пов’язана з творчістю — під впливом позитивних енергій дня вони зможуть досягти серйозних висот.

Місяць рекомендує

Час, коли рекомендується заводити нові зв’язки і зустрічатися зі старими друзями — таке спілкування мине на належній емоційній висоті. Вдалими виявляться поїздки будь-якого характеру, але особливо сприятливим день буде для подорожей, які дадуть змогу відпочити і відновити сили.

Місяць застерігає

Не бажано дослухатися до порад так званих доброзичливців: висловлюючи будь-які побажання на нашу адресу, вони переслідуватимуть не наші, а винятково власні інтереси. Хоч би що відбувалося довкола нас, головне — відключити емоційну реакцію на події: врешті-решт, усе так чи інакше владнається, а нервові клітини відновити не вдасться.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
53
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie