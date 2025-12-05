Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 6 грудня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 6 грудня?

Місяць розповідає

Нинішній день за задумом зірок переінакшений для свята, але, якщо — як у наші дні — приводів для них не так багато, як нам би того хотілося, необхідно хоча б підтримувати оптимізм і гарний настрій — смуток і зневіру зірки не вітають.

Місяць рекомендує

Нинішній день сприятливий для тих, хто давно мріяв спробувати свої сили у творчості: цього дня креатив зашкалюватиме, тож будь-який виріб можна буде назвати шедевром. Довіряти свої секрети сьогодні можна тільки тим людям, яких ми давно знаємо і в яких впевнені на всі сто відсотків, інакше вони легко можуть стати загальним надбанням.

Місяць застерігає

Нікому не можна дозволяти зіпсувати собі гарний настрій, навіть якщо хтось із оточення наполегливо домагатиметься такої непорядної мети — його поведінку, найімовірніше, спричинить банальна заздрість. Щоб уникнути травм, які можливі в цей час, варто бути обережними на дорозі — як пішоходам, так і водіям, а тренування в залі й узагалі ліпше скасувати.

