Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 6 лютого

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 6 лютого?

Місяць розповідає

День активних і рішучих дій, до яких потрібно братися, відкинувши сумніви — як у доцільності своїх дій, так і у своїх здібностях загалом. Якщо почати думати над кожним своїм кроком, можна взагалі не зрушити з місця.

Місяць рекомендує

Можна здійснювати фінансові операції, вони сьогодні будуть успішними. Зірки також не мають нічого проти ризику, але все ж просять, щоб він був розумним.

Місяць застерігає

Бажано на деякий час забути про матеріальний складник вашого життя і згадати про потреби душі: наприклад, послухати класичну музику або перечитати вірші улюбленого поета.

