Астрологія
143
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 6 листопада

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 6 листопада?

Місяць розповідає

Нинішній день наповнений потужною позитивною енергетикою, тому він призначений для переходу до нового етапу в житті та роботі. День сприятливий для наведення ладу в навколишньому просторі — від робочого столу до квартири або заміського будинку загалом.

Місяць рекомендує

Професійний і фінансовий успіх буде супроводжувати тільки тих, хто заздалегідь складе докладний план найнеобхідніших справ і стане точно і скрупульозно дотримуватися його пунктів. Великими грошовими надходженнями, які вірогідні цього дня, необхідно розпоряджатися ощадливо: витратити можна все, але необхідність мати заощадження ніхто не скасовував.

Місяць застерігає

Не варто робити трагедію з напруженості у стосунках з оточенням, яку ми відчуватимемо впродовж дня, але й ігнорувати такі «дзвіночки» теж небажано — поговоріть із ним про те, що відбувається.

143
