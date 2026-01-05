ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 6 січня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 6 січня?

Місяць розповідає

День, коли людина може втратити свою індивідуальність, пішовши на поводі в людей, які переслідують свої — корисливі — інтереси. Протистояти чужому впливу складно, але можна, головне — дослухатися до рекомендацій і застережень зірок.

Місяць рекомендує

Бажано уважно спостерігати за людьми, які нас оточують: можливо, зовсім того не бажаючи, вони знімуть маски, які носять щодня, і можна буде побачити їх такими, якими вони є, а не такими, якими вони хочуть здаватися.

Місяць застерігає

Батькам потрібно особливу увагу приділяти своїм дітям — особливо підліткового віку: через суперечливість, зумовлену грою гормонів, і характер та відсутність життєвого досвіду вони легко можуть стати жертвою шахраїв і просто непорядних людей.

