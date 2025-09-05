Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 6 вересня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 6 вересня?

Місяць розповідає

Сьогодні поведінку людини визначають не розум та інтуїція, а інстинкти, які — зі зрозумілих причин — можуть завести зовсім не в той бік. У вчинках, зроблених цього дня, уже завтра доведеться розкаятися, тому робити будь-що необхідно з обережністю, заздалегідь добре подумавши — як над самим вчинком, так і над його наслідками.

Реклама

Місяць рекомендує

Поставивши перед собою мету, навіть якщо вона стосується домашніх справ, потрібно займатися лише нею, не відволікаючись ні на що стороннє, адже існує ймовірність нічого не встигнути, після чого залишиться тільки жалкувати про марно витрачений час. Також на нас можуть чекати не найприємніші відкриття: людина, яку ми звикли вважати своїм другом, виявиться зовсім не тією, кого з себе вдає, але робити з цього трагедію не варто — її місце обов’язково посяде хтось більш гідний.

Місяць застерігає

Не варто піддаватися лінощам, які можуть здолати нас від ранку: існує небезпека втратити під їхнім впливом важливий професійний шанс, який випаде сьогодні. Не поспішайте просити про пораду людей навколо — навряд чи вони зможуть увійти у ваше становище і підказати, як діяти.

Читайте також: