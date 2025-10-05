Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 6 жовтня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 6 жовтня?

Місяць розповідає

День, незважаючи на свій буденний статус, ідеально підходить для відпочинку — як морального, так і фізичного. Професійна діяльність у цей час, на жаль, успішною не буде, тому не варто витрачати на неї час і гроші. Бажано зосередитися на справах — особистого чи побутового характеру, які ми через зайнятість весь час відкладали на потім.

Місяць рекомендує

Свої професійні обов’язки потрібно виконувати без особливого ентузіазму — з його «допомогою» ми лише наламаємо непотрібних дров.

Місяць застерігає

Сьогодні — як, зрештою, і завжди — категорично не рекомендується нікого ображати: навіть якщо людина, на наш погляд, гідна негативного ставлення, потрібно стриматися — самі собі потім скажемо «дякую».