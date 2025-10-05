ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 6 жовтня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 6 жовтня?

Місяць розповідає

День, незважаючи на свій буденний статус, ідеально підходить для відпочинку — як морального, так і фізичного. Професійна діяльність у цей час, на жаль, успішною не буде, тому не варто витрачати на неї час і гроші. Бажано зосередитися на справах — особистого чи побутового характеру, які ми через зайнятість весь час відкладали на потім.

Місяць рекомендує

Свої професійні обов’язки потрібно виконувати без особливого ентузіазму — з його «допомогою» ми лише наламаємо непотрібних дров.

Місяць застерігає

Сьогодні — як, зрештою, і завжди — категорично не рекомендується нікого ображати: навіть якщо людина, на наш погляд, гідна негативного ставлення, потрібно стриматися — самі собі потім скажемо «дякую».

Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie