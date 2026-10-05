Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 6 жовтня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 6 жовтня?

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Місяць розповідає

Цей день мине спокійно, без емоційних сплесків і серйозних потрясінь, тому зірки радять присвятити його відпочинку від життєвих негараздів, сварок і конфліктів.

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Місяць рекомендує

Оскільки цього дня люди будуть схильні йти нам назустріч і допомагати в будь-яких ситуаціях — варто скористатися сприятливими обставинами, щоб вирішити важливі питання. Встигнути зробити все, що заплановано на цей день, можна лише за умови найсуворішої дисципліни, яка не дозволяє відволікатися на другорядні питання та завдання. У будь-якій незрозумілій ситуації — наприклад, такій, як у цей день, — необхідно взятися за прибирання в домі: воно допоможе навести лад не тільки в домі, а й у душі.

Місяць застерігає

Не знаючи, як діяти в тій чи тій ситуації, варто порадитися з людьми, яким ми довіряємо — найімовірніше, зі старшими родичами — і обов’язково дослухатися до їхніх слів. Не варто втручатися в чужі справи, навіть прикриваючись благими намірами, якщо, звичайно, ми не хочемо, щоб хтось у відповідь безцеремонно втрутився в наші власні.

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