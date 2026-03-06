ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 7–8 березня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 7–8 березня?

Місяць розповідає

19-й місячний день, який триватиме два календарні дні, небезпечний тим, що ми готові — і можемо — поставити чужу думку вище за власну, що може найнегативнішим чином вплинути на обставини нашого життя.

Місяць рекомендує

Чужу агресію, з якою ми можемо зіткнутися цими днями, потрібно нівелювати за допомогою почуття гумору: вдалий жарт може перетворити на друга навіть найлютішого ворога. За будь-якої можливості — а вихідними вона є у всіх — бажано залишитися вдома, так вдасться захистити себе від неприємностей, які можливі в цей час. Якщо немає невідкладної роботи, бажано приділити час своєму житлу, провівши в ньому прибирання.

Місяць застерігає

Небажано призначати важливі зустрічі, особливо — з рідними та близькими людьми: будь-яка дрібниця, яка спливе в розмові, може стати причиною серйозного конфлікту.

