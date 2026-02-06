Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 7–8 лютого

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 7–8 лютого?

Місяць розповідає

21-й місячний день, який розтягнеться на дві календарні доби, насамперед — і це логічно у вихідні — спонукає до спілкування з близькими людьми.

Місяць рекомендує

Можна відвідувати родичів, зустрічатися з друзями, однокласниками й однокурсниками; влаштовувати романтичні побачення, які відбудуться якнайкраще. Бажано також вживати будь-які дії, спрямовані на зміцнення здоров’я: загартовуватися, підвищувати імунітет, займатися спортом, переходити на здорове харчування.

Місяць застерігає

До прохань, з якими можуть звернутися до нас малознайомі люди, необхідно ставитися з обережністю: не виключено, що вони переслідують корисливі цілі, що нам не принесе нічого, крім шкоди.

