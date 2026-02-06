ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 7–8 лютого

Місяць - не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 7–8 лютого?

Місяць розповідає

21-й місячний день, який розтягнеться на дві календарні доби, насамперед — і це логічно у вихідні — спонукає до спілкування з близькими людьми.

Місяць рекомендує

Можна відвідувати родичів, зустрічатися з друзями, однокласниками й однокурсниками; влаштовувати романтичні побачення, які відбудуться якнайкраще. Бажано також вживати будь-які дії, спрямовані на зміцнення здоров’я: загартовуватися, підвищувати імунітет, займатися спортом, переходити на здорове харчування.

Місяць застерігає

До прохань, з якими можуть звернутися до нас малознайомі люди, необхідно ставитися з обережністю: не виключено, що вони переслідують корисливі цілі, що нам не принесе нічого, крім шкоди.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie